Газзаев назвал самого перспективного российского форварда, похожего на Мбаппе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, какого футболиста считает самым перспективным российским нападающим.

«На мой взгляд, на сегодня Грулёв является самым перспективным форвардом. Он обладает неимоверными физическими, техническими и скоростными данными. И, что очень важно, у него есть чувство гола. Он всё время ищет, как забить. Если взять сходство в мировом футболе, есть Мбаппе, Лукаку. Плюс ещё Холанд. У них мощь, скорость, техника. Всё это есть и у Грулёва.

Тюкавин более нацелен в штрафной площадке. Может, он не обладает такими техническими данными, но очень хорошо нацелен на атаку. Что касается Захаряна, то это игрок средней линии. Очень техничный игрок, с хорошим пасом, дриблингом. Мне кажется, эти три игрока сегодня выделяются.

Но сегодняшние форварды мирового уровня — это те, кто играет по всему фронту атаки. Это игроки, которые могут и в центре пройти, и с фланга. В «Зените» есть такой игрок — Азмун. Если говорить о Соболеве, Дзюбе, Заболотном, то это чистые узкопрофильные центрфорварды. Если всё время строить прямолинейную игру на них, то нет вопросов. А вот при позиционной игре идеально, чтобы все три форварда менялись. Возьмите Мбаппе, Неймара и Месси. Кто там играет с фланга, кто в центре? Или возьмите форвардов «Ливерпуля». Вот вам ответ на вопрос», — сказал Газзаев в видео, опубликованном на YouTube-канале Геннадия Орлова.