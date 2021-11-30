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Газзаев назвал самого перспективного российского форварда, похожего на Мбаппе

Газзаев назвал самого перспективного российского форварда, похожего на Мбаппе
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, какого футболиста считает самым перспективным российским нападающим.

«На мой взгляд, на сегодня Грулёв является самым перспективным форвардом. Он обладает неимоверными физическими, техническими и скоростными данными. И, что очень важно, у него есть чувство гола. Он всё время ищет, как забить. Если взять сходство в мировом футболе, есть Мбаппе, Лукаку. Плюс ещё Холанд. У них мощь, скорость, техника. Всё это есть и у Грулёва.

Тюкавин более нацелен в штрафной площадке. Может, он не обладает такими техническими данными, но очень хорошо нацелен на атаку. Что касается Захаряна, то это игрок средней линии. Очень техничный игрок, с хорошим пасом, дриблингом. Мне кажется, эти три игрока сегодня выделяются.

Но сегодняшние форварды мирового уровня — это те, кто играет по всему фронту атаки. Это игроки, которые могут и в центре пройти, и с фланга. В «Зените» есть такой игрок — Азмун. Если говорить о Соболеве, Дзюбе, Заболотном, то это чистые узкопрофильные центрфорварды. Если всё время строить прямолинейную игру на них, то нет вопросов. А вот при позиционной игре идеально, чтобы все три форварда менялись. Возьмите Мбаппе, Неймара и Месси. Кто там играет с фланга, кто в центре? Или возьмите форвардов «Ливерпуля». Вот вам ответ на вопрос», — сказал Газзаев в видео, опубликованном на YouTube-канале Геннадия Орлова.

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