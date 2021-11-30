Бакаев — о встрече игроков сборной с Карпиным: поговорили очень хорошо

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от встречи футболистов с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Поговорили очень хорошо!» — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также ранее определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали национальные команды Швеции и Чехии.