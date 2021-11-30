Антон Зиньковский продлил контракт с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский продлил контракт с самарским клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение хавбека с «Крыльями Советов» рассчитано на два года.
«Антон – один из старожилов клуба, лидер, кандидат в сборную России. Для нас было одной из главных задач сохранить его в «Крыльях Советов». Продление контракта на два года – плод большой работы, которую мы проводили в течение всего этого года. Благодаря личному участию губернатора нам удалось сохранить одного из ключевых игроков в команде. Мы рады, что Антон остается с нами и уверены, что это принесёт огромную пользу «Крыльям», а Зиньковский продолжит прогрессировать в нашей команде», – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.
«Я счастлив, что нам удалось договориться. «Крылья Советов» – мой дом, мне очень комфортно здесь. Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня всегда поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие», – сказал Зиньковский.
Напомним, Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с 2019 года. За это время полузащитник провел 103 матча за самарский клуб, забил 14 голов и отдал 25 результативных передач.
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