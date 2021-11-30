Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Реймса» и его ассистент заразились коронавирусом

Главный тренер «Реймса» и его ассистент заразились коронавирусом
Комментарии

Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Положительный тест на коронавирус также сдал его помощник, Рубен Мартинес. После объявления результатов тестирования специалисты были изолированы. Гарсия и Мартинес переносят заболевание в лёгкой форме. Все футболисты «Реймса» здоровы, их результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

Напомним, «Реймс» набрал 16 очков в 15 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (40). В следующем туре чемпионата Франции «Реймс» сыграет с «Лионом». Встреча состоится завтра, 1 декабря, в Лионе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021