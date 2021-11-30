Главный тренер «Реймса» и его ассистент заразились коронавирусом

Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Положительный тест на коронавирус также сдал его помощник, Рубен Мартинес. После объявления результатов тестирования специалисты были изолированы. Гарсия и Мартинес переносят заболевание в лёгкой форме. Все футболисты «Реймса» здоровы, их результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

Напомним, «Реймс» набрал 16 очков в 15 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (40). В следующем туре чемпионата Франции «Реймс» сыграет с «Лионом». Встреча состоится завтра, 1 декабря, в Лионе.