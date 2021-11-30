Валерий Карпин подвёл итоги встречи с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги встречи с футболистами национальной команды.

«Решили не объявлять о встрече. Нам надо было встретиться, решили встретиться. Не говорил игрокам ни одного слова, чтобы они ничего не рассказали о встрече. Не хотят — их дело. И о Польше поговорили, и о Хорватии. Решили поговорить сейчас, потому что потом будет трудно — отпуск, сборы. Ничего из этого не забудется. Они уйдут в отпуск и поедут на сборы с теми словами, которыми мы сегодня говорили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали национальные команды Швеции и Чехии.