У Рангника проблемы с визой, вероятно, он начнёт работу с «Ман Юнайтед» с середины декабря

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает проблемы с получением визы, сообщает ESPN.GB.



По информации источника, из-за юридических затруднений существует вероятность того, что немецкий специалист сможет непосредственно руководить командой только с середины декабря. Рангник не тренировал с 2019 года и это мешает ему автоматически получить разрешение на работу.



Ральф должен будет обратиться в независимую комиссию, назначенную Футбольной ассоциацией Англии, которая и выдаст разрешение. Получение визы является формальным вопросом, однако из-за сроков осуществления процедуры, вероятно, что немец сможет исполнять обязанности главного тренера «красных дьяволов» не ранее 11 декабря, когда состоится матч с «Норвич Сити».



Напомним, вчера, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера клуба до конца сезона-2021/2022. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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