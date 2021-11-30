Карпин объяснил, почему решил провести встречу с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение провести встречу с футболистами национальной команды.

«Говорили про психологию. Игроки сказали, что с Хорватией всё было из-за головы. Дело не в трусости. Не привязывайтесь к этим словам. Ответственность за результат давит всегда по-разному. Ошибся один раз — второй не хочет ошибаться. Хотелось бы, чтобы такого больше никогда не происходило. Отклик от своих слов, что они прятались от мяча, я нашёл. Не могу об этом говорить. Игроки не боялись Хорватию, это была ответственность. Возможно, в такой же ситуации с Кипром сыграли бы так же, потому что результат давит.



Никто никого не испугался, ещё раз. Модрича никто не боялся, не было такого. Это коллективная игра. Повлиял статус решающего матча, стыковой матч будет ещё более решающий. Следующего шанса не будет, поэтому эта встреча и была», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.