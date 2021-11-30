Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к матчу с Польшей.

«Я не обсуждал с РФС возможность январского или февральского сбора сборной. Честно говорю – за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Нам тур перенесут, я уже буду счастлив. Этого не достаточно – было б хорошо, если бы мы забрали всех футболистов 15 января и готовили их до 24 марта. Тогда может быть (и то не факт) этого было бы достаточно. Хотелось бы так? Конечно. Но такое нереально. Италия так делает, но они находятся в тренировочно-соревновательном периоде, а тут все в разных странах. Отпускать футболистов, когда они готовятся к сезону, у всех свои задачи, наигрываются связи, закладывается фундамент, – я бы, как клубный тренер, не хотел. Конкретно все обсуждения у нас будут, когда станет понятно по клубам в евровесне.

Вопрос по выбору стадиона на домашний матч находится в обсуждении. Мне бы хотелось сыграть везде, но надо выбирать самый приемлемый вариант. Сейчас соберут информацию по всем стадионам, тогда будем выбирать. Шорт-лист есть, критерии приемлемости тоже: погодные условия, качество поля. В Ростове, например, в марте ещё холодно, а в апреле может быть уже жара. Холод – наше преимущество? Да? Не замечаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.