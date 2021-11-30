Валерий Карпин: я верю, что наши футболисты могут играть в футбол
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин похвалил игроков национальной команды.
«Я верю, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Я в это свято… нет, слепо. Слепо верю. Моя задача – добиться, чтобы они играли, а не отбивались. Сегодняшняя встреча это подтвердила. Я это сказал, а они поверили. Почему я сейчас уверен, что они поверили в мои слова? Потому что без веры нельзя жить. Людям свойственно ошибаться. Я вчера ехал в метро – ко мне подходили люди. Не знаю, поддержка это или нет, но вряд ли будут подходить те, кто меня не поддерживает. Я в интернете ничего не читаю», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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