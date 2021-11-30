Баринов пошутил, что скоро переедет к Рангнику в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов пошутил по поводу скорого переезда в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера клуба до конца сезона-2021/2022. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.
«Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в «Манчестер Юнайтед». Перееду скоро (смеётся)», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня, 30 ноября, появилась информация, согласно которой из-за проблем с получением визы существует вероятность того, что Рангник сможет непосредственно руководить «Манчестер Юнайтед» только с середины декабря.
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