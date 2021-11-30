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Месси: получить эту награду в городе, в котором живёшь, – это нечто особенное

Месси: получить эту награду в городе, в котором живёшь, – это нечто особенное
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился эмоциями от получения «Золотого мяча» в Париже.

«Это мой первый год в клубе, и для меня это честь. Получить эту награду в городе, где живешь, – это нечто особенное. Раньше со мной такого не бывало, поскольку я играл в «Барселоне», поэтому ощущения особенные», — цитирует Месси пресс-служба клуба.

Вчера нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

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