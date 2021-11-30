Тухель: индивидуальные награды вызывают сомнения, один игрок не может выиграть матч

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об индивидуальных наградах в футболе.
«У меня есть большие сомнения насчёт индивидуальных наград в футболе. Это очень сложный вид спорта, в котором многое зависит от удачи и командной работы.
Один игрок не может самостоятельно выиграть футбольный матч, это невозможно. Если отдельные игроки и блистают, то только благодаря командным усилиям. Поэтому мы рады, что стали лучшим клубом года», — цитирует Тухеля Yahoo!
Напомним, вчера, 29 ноября, журнал France Football назвал «Челси» лучшим клубом 2021 года. В этом году «Челси» под руководством немецкого специалиста выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» (1:0). Также «аристократы» завоевали Суперкубок УЕФА.
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити»:
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