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«Милан» продолжает претендовать на Алексея Миранчука

«Милан» продолжает претендовать на Алексея Миранчука
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«Милан» продолжает числиться среди претендентов на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, россиянин продолжает отдаляться от бергамасков, а «россонери» вновь рассматривают вариант с его подписанием.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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