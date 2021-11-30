«Милан» продолжает претендовать на Алексея Миранчука

«Милан» продолжает числиться среди претендентов на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает TuttoAtalanta.
По информации источника, россиянин продолжает отдаляться от бергамасков, а «россонери» вновь рассматривают вариант с его подписанием.
Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.
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