Кулибали: хочу дать людям возможность быть услышанными. Нужно вместе бороться с расизмом

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вспомнил, как подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Фиорентиной».
«После того инцидента в матче с «Фиорентиной» я читал о Тоскане и знаю, что это прекрасный регион с ботагой культурой. Я не жду извинений от жителей Флоренции и Тосканы. Я получил много сообщений, в которых люди выражали солидарность и поддерживали меня. Это были болельщики «Наполи» и «Фиорентины», и я хочу поблагодарить их за это.
Сейчас нам нужно начать всё сначала, вместе бороться с расизмом. Расизм по-прежнему распространён в обществе. Именно потому, что у меня есть эта платформа, я хочу включиться в борьбу, потому что многим людям не повезло бороться с расизмом, не имея таких средств. Я хочу дать людям возможность быть услышанными. Это очень важно для меня. Я всегда буду давать им право голоса, даже когда моя профессиональная карьера завершится», — приводит слова Кулибали Football Italia.
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