Это’О назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира
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Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О отреагировал на выигрыш нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси «Золотого мяча».
«Люди говорят, что я необъективен в своих высказываниях, но Лео заслуживает все наилучшее, что есть в этом мире. Я счастлив за него. За то, что он делал, делает и будет делать всегда. Теперь у него есть седьмой «Золотой мяч». Я надеюсь, будет и восьмой. Он лучший во всём мире», — цитирует камерунца AS.
Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».
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