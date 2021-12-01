Это’О назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О отреагировал на выигрыш нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси «Золотого мяча».

«Люди говорят, что я необъективен в своих высказываниях, но Лео заслуживает все наилучшее, что есть в этом мире. Я счастлив за него. За то, что он делал, делает и будет делать всегда. Теперь у него есть седьмой «Золотой мяч». Я надеюсь, будет и восьмой. Он лучший во всём мире», — цитирует камерунца AS.

Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».