Эвра – о призе имени Яшина: что насчёт Менди? А, мы же обезьяны, Кубок Африки не уважают

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра раскритиковал журнал France Football за то, что он присудил награду лучшему голкиперу 2021 года не Эдуарду Менди из «Челси». Напомним, приз получил вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

«Что насчёт Эдуарда Менди? Но, конечно, он же играет в Кубке Африки, мы же обезьяны, никто не уважает данный турнир.

В любом случае это единственный турнир, для участия в котором игрокам приходится на три недели покидать свои клубы. У Африки всё время мало пространства для манёвра. Но всё изменится», — сказал Эвра в «Инстаграме».

Помимо награды от France Football, Доннарумма также был признан лучшим вратарём мира в 2021 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Напомним, летом 2021 года Джанлуиджи стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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