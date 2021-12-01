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Женская сборная Англии разгромила Латвию со счётом 20:0. Это рекорд для английских сборных

Женская сборная Англии разгромила Латвию со счётом 20:0. Это рекорд для английских сборных
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В матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди женских команд сборная Англии встречалась с национальной командой Латвии. Игра завершилась победой английских футболисток со счётом 20:0.

Эта победа стала самой разгромной в истории всех английских сборных. Одна из футболисток английской национальной команды оформила покер, ещё три англичанки забили по три гола в ворота сборной Латвии. Также счёт 20:0 является рекордным для отборочного турнира на чемпионат мира среди женских сборных. Ранее рекорд принадлежал национальной команде Бельгии, которая на минувшей неделе разгромила Армению со счётом 19:0.

Сборная Англии набрала 18 очков и занимает 1-е место в группе D отбора ЧМ-2023. Латвия (0) — на последнем, 6-м месте.

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