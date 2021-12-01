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«Ньюкасл» и «Норвич» не выявили победителя в матче аутсайдеров АПЛ

«Ньюкасл» и «Норвич» не выявили победителя в матче аутсайдеров АПЛ
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.

С 9-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Киран Кларк. Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте пенальти в ворота «Норвича» реализовал нападающий Каллум Уилсон.

Удаление Кларка:

Гол Уилсона с пенальти:

На 79-й минуте форвард «канареек» Теэму Пукки сравнял счёт. Голевую передачу отдал Димитрис Яннулис.

Ответный мяч Пукки:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Эндрю Мэдли. Ему помогали ассистенты Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный рефери – Тони Харрингтон.

«Норвич» набрал 10 очков в 14 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» с 7 очками располагается на 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 30 очков в 13 встречах.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2021, вторник. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Норвич Сити
Норидж
1:0 Уилсон – 61' (пен)   1:1 Пукки – 79'
Удаления: Кларк – 9' / нет
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