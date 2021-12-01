«Ньюкасл» и «Норвич» не выявили победителя в матче аутсайдеров АПЛ

В ночь с 30 ноября на 1 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.



С 9-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Киран Кларк. Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте пенальти в ворота «Норвича» реализовал нападающий Каллум Уилсон.

Удаление Кларка:

Гол Уилсона с пенальти:

На 79-й минуте форвард «канареек» Теэму Пукки сравнял счёт. Голевую передачу отдал Димитрис Яннулис.

Ответный мяч Пукки:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Эндрю Мэдли. Ему помогали ассистенты Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный рефери – Тони Харрингтон.



«Норвич» набрал 10 очков в 14 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» с 7 очками располагается на 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 30 очков в 13 встречах.