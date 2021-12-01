Болельщик «Манчестер Юнайтед» наблюдал за матчем с «Челси» с крыши «Стэмфорд Бридж». Фото

Один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» решил посмотреть матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1) с необычного места. Фанат залез на крышу домашнего стадиона синих «Стэмфорд Бридж» и наблюдал оттуда за игрой, сообщает The Sun.
По информации источника, болельщику не очень долго удалось оставаться на крыше арены, поскольку его задержала служба безопасности стадиона и сопроводила в отделение полиции.
Фотография с крыши «Стэмфорд Бридж» доступна в «Твиттере» пользователя Jacob Scott.
Фанат опубликовал фотографию с крыши стадиона в «Твиттере» и подписал её: «Крыша «Стэмфорд Бридж», заплатить — значит потерпеть неудачу». Запись болельщика набрала более 10 тыс. лайков.
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:
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