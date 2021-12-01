Томас Мюллер прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч». Награду получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Вторым стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

«С точки зрения «баварцев», поляков и немцев, вчерашняя церемония вручения «Золотого мяча» была определённо разочарованием. Для некоторых в особенности.

Я в футболе давно и был не так уж удивлен результатами (в 2013-м то же самое было с Франком Рибери), в целом всё это сформировало и укрепило во мне мысль, что хотя у нас в Бундеслиге есть отличные футболисты, но для мирового признания необходимы новые успехи на международном уровне.

Это огромная мотивация отдать все силы ради того, чтобы вернуть трофей Лиги чемпионов в Мюнхен. И прежде всего – показать, что может предложить немецкий футбол.

У нас будет возможность сделать это в следующую среду в Лиге чемпионов против «Барселоны». Давайте воспользуемся этим!

P.S. Награда досталась, возможно, лучшему индивидуалисту в истории футбола – Лионелю Месси. Поздравляю Лионеля с получением «Золотого мяча», пусть даже если я думаю, что на этот раз Роберт Левандовски заслуживал его больше», — написал Левандовски в своём Linkedin.

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.