«Барселона» объявила о ряде исторических достижений после итогов голосования «Золотой мяч»

Испанская «Барселона» объявила о том, что за счёт своих главных звезд — как бывшей, так и действующей — клубу удалось установить ряд уникальных достижений.

После того, как игрок женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс получила «Золотой мяч» как лучшая футболистка 2021 года, команда опубликовала в «твиттере» несколько записей. Также испанский клуб напомнил, что именно в его рядах много лет блистал аргентинский нападающий Лионель Месси, сейчас защищающий цвета французского «ПСЖ».

«Барселона» – первый клуб, чьи мужская и женская команды выигрывали по три трофея за сезон». «Барселона» – первый клуб, в котором «Золотой мяч» выиграли и мужчина, и женщина. «Барселона» – первый клуб, чьи мужская и женская команды выигрывали по три трофея за сезон», – говорится в сообщениях в «Твиттере».

Второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третьим стал Жоржиньо из «Челси».