Левандовски заранее знал, что в борьбе за «Золотой мяч» станет вторым после Месси

Немецкое издание Bild оказалось возмущено тем фактом, что выступающий за «Баварию» из Мюнхена лидер сборной Польши Роберт Левандовски не получил «Золотой мяч 2021». По данным СМИ, поляк заранее знал, что этот трофей достанется аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Согласно информации Bild, Левандовски еще за три дня до прошедшей в Париже торжественной церемонии вручения наград знал, что будет вторым после Месси.

Тем не менее, отмечает издание, на почетном мероприятии Левандовски доказал истинное величие. Во время своей благодарственной речи за утешительный приз он «сиял как победитель».

Напомним, в борьбе за «Золотой мяч» Левандовски уступил Месси, но опередил Жоржиньо из «Челси».