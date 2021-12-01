Месси – лучший форвард мира по версии ESPN, Роналду занял второе место

Американский телевизионный канал ESPN шестой год подряд представил свой ежегодный рейтинг лучших футболистов и тренеров планеты.

В первую тройку лучших форвардов вошли аргентинец Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), португалец Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и француз Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

По оценке экспертов ESPN, 34-летний аргентинский нападающий, на днях в седьмой раз в карьере ставший обладателям «Золотого мяча», пока ещё не набрал оптимальных кондиций в «ПСЖ», но ярко провёл первую половину году, выступая за «Барселону» и национальную сборную, которой помог одержать победу в Кубке Америки.

Характеризуя выступающего за «Манчестер Юнайтед» 36-летнего Роналду, специалисты отметили, что лидер сборной Португалии по-прежнему умён, атлетичен и обладает разносторонними навыками, чтобы играть на поле важную роль, несмотря на то, что сейчас в матчах у него меньше касаний мяча, чем он привык.

22-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, считают эксперты ESPN, является нападающим без очевидных слабых мест в своей игре, который способен забивать голы любыми способами.

Полностью десятка лучших форвардов мира по версии ESPN выглядит так:



1) Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»);

2) Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)

3) Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4) Мохамед Салах («Ливерпуль»);

5) Неймар («ПСЖ»);

6) Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

7) Мемфис Депай («Лион»/«Барселона»);

8) Кай Хавертц («Челси»)

9) Душан Тадич («Аякс»);

10) Жерар Морено («Вильярреал»).