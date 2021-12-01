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Месси – лучший форвард мира по версии ESPN, Роналду занял второе место

Месси – лучший форвард мира по версии ESPN, Роналду занял второе место
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Американский телевизионный канал ESPN шестой год подряд представил свой ежегодный рейтинг лучших футболистов и тренеров планеты.

В первую тройку лучших форвардов вошли аргентинец Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), португалец Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и француз Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

По оценке экспертов ESPN, 34-летний аргентинский нападающий, на днях в седьмой раз в карьере ставший обладателям «Золотого мяча», пока ещё не набрал оптимальных кондиций в «ПСЖ», но ярко провёл первую половину году, выступая за «Барселону» и национальную сборную, которой помог одержать победу в Кубке Америки.

Характеризуя выступающего за «Манчестер Юнайтед» 36-летнего Роналду, специалисты отметили, что лидер сборной Португалии по-прежнему умён, атлетичен и обладает разносторонними навыками, чтобы играть на поле важную роль, несмотря на то, что сейчас в матчах у него меньше касаний мяча, чем он привык.

22-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, считают эксперты ESPN, является нападающим без очевидных слабых мест в своей игре, который способен забивать голы любыми способами.

Полностью десятка лучших форвардов мира по версии ESPN выглядит так:

1) Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»);
2) Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)
3) Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4) Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5) Неймар («ПСЖ»);
6) Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
7) Мемфис Депай («Лион»/«Барселона»);
8) Кай Хавертц («Челси»)
9) Душан Тадич («Аякс»);
10) Жерар Морено («Вильярреал»).

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