На игрока лондонского «Арсенала» напали в гараже собственного дома

Бразильский защитник «Арсенала» Габриэль сумел отбиться от грабителей, требовавших отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон, сообщает Daily Mail.
23-летний футболист возвращался из ночного клуба вместе со своим другом, когда на них было совершено нападение. Злоумышленники проникли в гараж, где Габриэль припарковал свою машину. Один из них начал угрожать бразильцу бейсбольной битой, Габриэль вступил с ним в потасовку, и нападавшие сбежали. Инцидент произошёл в августе, но детали стали известны только сейчас.
Габриэль и его друг не пострадали, а суд не нашёл связи между нападением и профессиональной деятельностью бразильца. Скорее всего, грабителей привлёк дорогой автомобиль.
Защитник перешёл в «Арсенал» из «Лилля» в сентябре прошлого года за € 26 млн. За лондонский клуб Габриэль провёл 42 матча и забил 4 гола.
- 1 декабря 2021
-
04:37
-
04:26
-
04:16
-
03:50
-
03:20
-
02:53
-
02:32
-
02:12
-
01:56
-
01:11
-
00:53
-
00:42
-
00:34
-
00:25
-
00:24
-
00:11
-
00:04
- 30 ноября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:43
-
23:35
-
23:21
-
23:21
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:34
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:17