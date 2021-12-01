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На игрока лондонского «Арсенала» напали в гараже собственного дома

На игрока лондонского «Арсенала» напали в гараже собственного дома
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Бразильский защитник «Арсенала» Габриэль сумел отбиться от грабителей, требовавших отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон, сообщает Daily Mail.

23-летний футболист возвращался из ночного клуба вместе со своим другом, когда на них было совершено нападение. Злоумышленники проникли в гараж, где Габриэль припарковал свою машину. Один из них начал угрожать бразильцу бейсбольной битой, Габриэль вступил с ним в потасовку, и нападавшие сбежали. Инцидент произошёл в августе, но детали стали известны только сейчас.

Габриэль и его друг не пострадали, а суд не нашёл связи между нападением и профессиональной деятельностью бразильца. Скорее всего, грабителей привлёк дорогой автомобиль.

Защитник перешёл в «Арсенал» из «Лилля» в сентябре прошлого года за € 26 млн. За лондонский клуб Габриэль провёл 42 матча и забил 4 гола.

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