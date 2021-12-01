Президент федерации футбола Франции подтвердил интерес к Зинедину Зидану

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ считает, что нынешний главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам мог бы остаться на своём посту и после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Однако если специалист покинет должность, то одним из кандидатов на замену мог бы стать Зинедин Зидан.

«Представим, что Дидье скажет мне, что уходит или не хочет продолжать. Очевидно, что тогда на ум придёт имя Зидана, если он на этот момент будет свободен. Мы только что прошли квалификацию на чемпионат мира, поэтому сейчас не время говорить о преемственности», — приводит слова Ле Грэ Lequipe со ссылкой на AFP.

Контракт Дешама действует до конца чемпионата мира.

Напомним, Зинедин Зидан остаётся без работы с конца мая 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал».