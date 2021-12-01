«Ювентус» впервые с начала 2019 года дважды подряд выиграл в гостях всухую

«Ювентус» в 15-м туре Серии А на выезде обыграл «Салернитану» со счётом 2:0. По голу забили Пауло Дибала и Альваро Мората. Этот матч принёс туринской команде вторую подряд сухую победу в гостях. В 13-м туре был обыгран «Лацио», тоже со счётом 2:0. Об этом сообщает OptaPaolo в «Твиттере».

Последний раз такая серия у «Юве» была в феврале 2019 года, тогда были обыграны «Сассуоло» (3:0) и «Болонья» (1:0).

После 15 туров «Ювентус» идёт на седьмой строчке в Серии А, набрав 24 очка. В последних пяти матчах у туринцев 3 победы и 2 поражения.

Ранее стало известно, что президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи подозревают в ложной отчётности клуба в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Клубу может грозить вылет в Серию Б.