72-летний экс-тренер Аргентины и Колумбии Пекерман возглавил сборную Венесуэлы

72-летний аргентинский специалист Хосе Нестор Пекерман стал новым главным тренером сборной Венесуэлы. Контракт рассчитан на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба сборной Венесуэлы в «Твиттере».
За свою тренерскую карьеру Хосе Пекерман успел поработать в ряде клубов и национальных сборных. Специалист возглавлял сборную Аргентины на чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах. С 2012 по 2018 год аргентинец работал со сборной Колумбии. На чемпионате мира в Бразилии Колумбия под руководством Пекермана достигла лучшего результата в своей истории, дойдя до 1/4 финала, где проиграла хозяевам турнира. На ЧМ-2018 сборная Колумбии дошла до 1/8 финала, где уступила сборной Англии по пенальти.
Первый матч под руководством нового тренера Венесуэла проведёт 27 января. В 15-м туре отбора к чемпионату мира в Катаре команда дома встретится со сборной Боливии. Сейчас Венесуэла с 7 очками занимает последнее место в своей группе.
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