«Безумное решение». Ширер о фоле последней надежды игрока «Ньюкасла» в матче с «Норвичем»

Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер обрушился с критикой на защитника «сорок» Кирана Кларка, получившего красную карточку в матче 14-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:1).

За 13 туров в АПЛ «Ньюкасл» ни разу не смог одержать победу и шёл на последнем месте в АПЛ – матч с «Норвичем», занимавшим предпоследнее место в турнирной таблице, был шансом набрать заветные три очка. Но уже на 9-й минуте защитник «Ньюкасла» Киран Кларк был удалён с поля за нарушение на нападающем «Норвича» Теэму Пукки, что серьёзно осложнило положение команды.

«Какого чёрта ты делаешь? Мы говорим об индивидуальных ошибках. Даже если бы Пукки забил, впереди был бы весь матч на то, чтобы отыграться. Абсолютно безумное решение – фолить на нём. У судьи не было выбора, он правильно разобрался в этой ситуации», – приводит слова Ширера Daily Mail со ссылкой на эфир Amazon Prime.

Видео фола Кларка доступно на «Чемпионате».

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