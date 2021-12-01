Карпин встретился с игроками сборной, Капризов продолжает набирать очки. Главное к утру

Валерий Карпин высказался о встрече с игроками сборной России, Капризов продолжает набирать очки в НХЛ после критики в начале сезона, белорусский гоночный коллектив не допущен к «Дакару» из-за санкций. Главное к утру в подборке «Чемпионата».