Карпин встретился с игроками сборной, Капризов продолжает набирать очки. Главное к утру
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Валерий Карпин высказался о встрече с игроками сборной России, Капризов продолжает набирать очки в НХЛ после критики в начале сезона, белорусский гоночный коллектив не допущен к «Дакару» из-за санкций. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Карпин объяснил, почему решил провести встречу с игроками сборной России.
- Гол и результативная передача Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной».
- Организаторы «Дакара» подтвердили, что «МАЗ» не допущен до гонки из-за санкций.
- В Китае за два месяца до старта Олимпиады отменены соревнования по фигурному катанию.
- Месси — лучший форвард мира по версии ESPN, Роналду занял второе место.
- Россиянин Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал».
- Эвра — о призе имени Яшина: что насчёт Менди? А, мы же обезьяны, Кубок Африки не уважают.
- «Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4. У Самсонова — 46 сейвов.
- Маршан – о конфликте с Панариным: сказал ему, что в России его никто не любит.
- Д. Медведев: Левандовски заслужил «Золотой мяч». В плане пиара-то Месси 100% сильнее.
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