Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Роме» продолжается вспышка коронавируса. Заболел уже третий футболист

В «Роме» продолжается вспышка коронавируса. Заболел уже третий футболист
Комментарии

18-летний ганский форвард «Ромы» Феликс Афена-Гьян стал уже третьим футболистом римлян, у которого выявлено заболевание вследствие заражения коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у игроков основной команды римского клуба – Бриана Кристанте и Гонсало Вильяра. Отметим, что в последнее время в Серии А произошёл ряд случаев выявления положительных тестов на COVID, из последних – это Маттео Политано и Диего Демме в «Наполи».

Напомним, сегодня, в среду, 1 декабря, подопечные Жозе Моуринью сыграют на выезде с «Болоньей» в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Новость по теме
Афена-Гьян из «Ромы» — первый игрок 2003 года рождения, забивший в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021