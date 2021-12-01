В «Роме» продолжается вспышка коронавируса. Заболел уже третий футболист
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18-летний ганский форвард «Ромы» Феликс Афена-Гьян стал уже третьим футболистом римлян, у которого выявлено заболевание вследствие заражения коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ранее положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у игроков основной команды римского клуба – Бриана Кристанте и Гонсало Вильяра. Отметим, что в последнее время в Серии А произошёл ряд случаев выявления положительных тестов на COVID, из последних – это Маттео Политано и Диего Демме в «Наполи».
Напомним, сегодня, в среду, 1 декабря, подопечные Жозе Моуринью сыграют на выезде с «Болоньей» в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
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