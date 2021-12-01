Патрис Эвра — о словах Месси про Левандовского: что насчёт этого года, Лео?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года. Награда в седьмой раз досталась форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски занял второе место, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

«Мне так жаль Левандовского. Им пришлось придумать трофей для него, потому что они чувствуют свою вину. Они знают, что это коррупция. Люди, откройте глаза! Я не тот человек, который должен говорить, кто заслужил награду, а кто нет. Но все в комментариях пишут — грабёж, грабёж, грабёж. Люди не согласны. Я уверен, что если размещу голосование о том, кто должен был выиграть «Золотой мяч» — Месси или Левандовски, то выиграет Левандовски. В чём же футбольный интерес? Я не ненавижу Месси. Мне говорят, ты проиграл ему три финала Лиги чемпионов! Во-первых, перестаньте проявлять неуважение к «Барселоне». Я проиграл финалы «Барселоне». Хави и Иньеста заслуживали «Золотой мяч», но его отдали Месси. Может, перестанете так говорить?



Ещё говорят: Криштиану твой друг, поэтому ты ненавидишь Месси. Я не хочу говорить с вами, ребята. Если я вам не нравлюсь, мне всё равно. Ваш разум недостаточно открыт, вы сосредоточены лишь на любви к своему игроку. Если любишь кого-то, то защищаешь его, так что вы никогда не поймёте мой посыл. Мой посыл — против массовой организованной коррупции в футболе. Накануне церемонии я сказал, что выиграет Месси. Да это же было легко! Потому что мой мозг работает правильно. Меня не обманешь.



Месси провёл прекрасный сезон. Но Левандовски был лучшим в этом году и в прошлом. Чем мне нравится Месси, так это тем, что он «убивает» не только на поле, но и за его пределами. Месси взял «Золотой мяч» и сказал Левандовскому: «Роберт, ты должен был выиграть его в прошлом году». А что насчёт этого года, Лео? Ребята, откройте глаза. France Football, нам нужны ответы. Роберт, мне жаль, что тебя вновь ограбили», — сказал Эвра на видео в его «инстаграме».

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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