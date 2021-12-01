«Пора возвращать долги». Аллегри — о победе над «Салернитаной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча чемпионата Италии с «Салернитаной» (2:0).
«Думаю, мои футболисты показали сегодня хорошую игру и могли забить больше. Против «Салернитаны» с её болельщиками было нелегко, а во втором тайме в нашей штрафной возникала опасность после навесов.
Мы потеряли слишком много очков. Наши молодые игроки талантливы, но не будем забывать, что развитие происходит только через опыт, через работу над ошибками и понимание, когда нужно атаковать, а когда – обороняться.
В таких случаях лучше всего упрощать игру. Вчера на тренировке мы отрабатывали выход в атаку через пас, а сегодня я больше фокусировал внимание на психологии. Нам всем – игрокам, тренерскому штабу, болельщикам – пора возвращать долги «Ювентусу», – цитирует Аллегри Football Italia.
- 1 декабря 2021
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