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«Пора возвращать долги». Аллегри — о победе над «Салернитаной»

«Пора возвращать долги». Аллегри — о победе над «Салернитаной»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча чемпионата Италии с «Салернитаной» (2:0).

«Думаю, мои футболисты показали сегодня хорошую игру и могли забить больше. Против «Салернитаны» с её болельщиками было нелегко, а во втором тайме в нашей штрафной возникала опасность после навесов.

Мы потеряли слишком много очков. Наши молодые игроки талантливы, но не будем забывать, что развитие происходит только через опыт, через работу над ошибками и понимание, когда нужно атаковать, а когда – обороняться.

В таких случаях лучше всего упрощать игру. Вчера на тренировке мы отрабатывали выход в атаку через пас, а сегодня я больше фокусировал внимание на психологии. Нам всем – игрокам, тренерскому штабу, болельщикам – пора возвращать долги «Ювентусу», – цитирует Аллегри Football Italia.

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