Кьеллини: меня очень впечатлили слова Аллегри перед матчем с «Салернитаной»

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над «Салернитаной» (2:0) в матче чемпионата Италии.

«Нам нужно брать ответственность на себя. Надо найти правильный менталитет, необязательно делать что-то экстраординарное. Мы играли с должным уважением и подходом.

Мы не пропустили, это не всегда получается, но сейчас справились. Мы знали, что будет сложно, ведь «Салернитана» играет на своём стадионе, её страстно поддерживают, но мы выстояли.

Слова тренера перед матчем меня очень впечатлили. «Ювентус» так много дал мне и всем моим товарищам по команде, пришло время отплатить клубу. Мы все должны оставаться вместе, только так мы выберемся из этой ситуации», — цитирует Кьеллини Football Italia.