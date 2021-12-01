Тухель — о том, кто заменит Чилуэлла: мы доверяем Алонсо, также есть Хадсон-Одои

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, кто заменит левого защитника Бена Чилуэлла, который из-за травмы выбыл минимум на шесть недель.

«Во-первых, у нас есть Маркос [Алонсо], он играл за нас в стартовом составе, когда у Чилли были проблемы. Мы ему доверяем, он знает, как побеждать в АПЛ. Маркос очень опытный.

Думаю, это адекватная замена, и когда никто не травмирован, у нас есть два специалиста одного уровня на эту позицию. Они оба выступают за сборные своих стран, и иногда приходится принимать очень сложные решения. Такие решения могут быть несправедливыми для кого-то из них, потому что, по моему мнению, они борются за одну позицию, позицию левого вингбека.

Если у кого-то серьёзная травма, как сейчас у Бена, может показаться, что нам может чего-то не хватать. Если посмотреть на расписание и задуматься, сможет ли Маркос провести восемь матчей и играть каждые три дня, наверное, ответ будет нет.

Думаю, что у нас есть Каллум [Хадсон-Одои], который может играть на левом фланге на позиции вингбека, у нас есть ещё кое-какие мысли, которые мы можем попробовать, возможно, нам придётся это сделать, посмотрим. Но прежде всего у нас есть Маркос, он специалист, он покажет, что может привнести в команду и какое влияние он может оказать», — цитирует Тухеля сайт «Челси».