Александр Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ»
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб станет спортивным директором белорусского «Торпедо-БелАЗ», сообщает Tribuna.com.
Глеб завершил карьеру в марте 2020 года в «Ислочи», в которой провёл 13 матчей.
Главным тренером «Торпедо-БелАЗ» будет Дмитрий Молош. Ранее Молош возглавлял латвийскую «Лиепаю», которую он тренировал с июня 2020 по июнь 2021 года. Молош привёл клуб к победе в Кубке Латвии. В прошлом сезоне команда белорусского специалиста финишировала на пятой позиции. 39-летний тренер также входил в тренерский штаб БАТЭ в 2018-2019 годах, когда борисовчан тренировал Олег Дулуб.
«Торпедо-БелАЗ» в завершившемся сезоне чемпионата Беларуси занял восьмое место в турнирной таблице.
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