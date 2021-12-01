Экс-врач ЦСКА: смерть Перхуна сильно подкосила Садырина, добил разгром в Санкт-Петербурге

Бывший врач ЦСКА Олег Архангельский рассказал о событиях, которые предшествовали кончине экс-наставника клуба Павла Садырина.



«Главврач ЦСКА Катулин фактически прикрепил меня к нему. На тренировках я был с командой, а вечерами, ночами на базе — при нём. Фёдорович звонил на мобильный, просил: «Зайди». Я практически еженощно делал ему обезболивающие уколы, ставил капельницы. Страдал он ужасно.



Конечно, я пытался найти слова сочувствия, подбодрить его, но прекрасно понимал: с этим не живут долго. Вопрос стоял только в том, сколько ему отмерено. Ложь была во спасение.



Гинер делал для него всё возможное — отправлял в Германию на обследования, лечение. По разговорам наших администраторов, немцы дали ему такую дозу облучения, что на рамках в аэропорту он звенел — сотрудники не могли понять причины. Футбол его держал. Тренировки, игры мобилизовывали. Боюсь, в санатории он просто зациклился бы на постоянной боли и ушёл бы очень быстро. Смерть Перхуна сильно его подкосила, а окончательно добил разгром в Питере…» — сказал Архангельский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Павел Садырин скончался ровно 20 лет назад — 1 декабря 2001 года. 30 сентября 2001 года «Зенит» переиграл ЦСКА со счётом 6:1.