Дженас: люди очень быстро забывают о работе, которую Сульшер проделал в «МЮ»

Экс-футболист сборной Англии Джермейн Дженас считает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заслуживает больше уважения от футбольной общественности.
Сульшер был уволен из «МЮ» в ноябре после череды неудачных результатов.
«Люди очень быстро забывают о работе, которую Сульшер проделал в «Манчестер Юнайтед», и о том, в каком состоянии он приходил в команду. Тогда было много проблем с отдельными игроками. Это был футбольный клуб, который нуждался в объединении. Он был расколот после Жозе Моуринью, и я думаю, что в тот период он проделал фантастическую работу, объединив всех и заставив поверить в одну цель, чтобы создать клуб, которым гордились бы болельщики.
Давайте вспомним, что его пригласили в качестве временного тренера. Он проделал такую хорошую работу, что ему дали контракт. Печально, что всё так закончилось, но это футбол», — цитирует Дженаса BBC Sport.
- 1 декабря 2021
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