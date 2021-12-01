Дмитрий Черышев отреагировал на дебют Никиты Иосифова за основную команду «Вильярреала»

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал дебют полузащитника Никиты Иосифова за основную команду «Вильярреала».
«Это великолепно, что наши ребята начинают цепляться за такие сильные клубы, как «Вильярреал». Мне приятно, что у мальчишки появился шанс и он его использовал. Никита старается добиваться места в стартовом составе. В этом клубе очень высокая конкуренция. Пусть даже и выиграли 8:0, но то, что он забил гол — большой молодец.
В любом клубе сложно, где есть большая конкуренция. На всех тренировках, играх тренер очень много внимания уделяет самоотдаче футболистов. Бывает, что перед игрой футболист показал себя и думает, что уже достиг успеха. А здесь, наоборот. Никита старается, как и Денис Черышев. Любая игра у моего сына была сродни последней. Мне приятно, что Никита старается показывать свой уровень и решает свои огромные задачи», — цитирует Черышева «Спорт-экспресс».
Российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену в игре 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией». 20-летний российский хавбек появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный счёт в матче. «Вильярреал» вышел в следующий раунд Кубка Испании, одержав на выезде разгромную победу со счетом 8:0.
- 1 декабря 2021
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