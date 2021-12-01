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Дмитрий Черышев отреагировал на дебют Никиты Иосифова за основную команду «Вильярреала»

Дмитрий Черышев отреагировал на дебют Никиты Иосифова за основную команду «Вильярреала»
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Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал дебют полузащитника Никиты Иосифова за основную команду «Вильярреала».

«Это великолепно, что наши ребята начинают цепляться за такие сильные клубы, как «Вильярреал». Мне приятно, что у мальчишки появился шанс и он его использовал. Никита старается добиваться места в стартовом составе. В этом клубе очень высокая конкуренция. Пусть даже и выиграли 8:0, но то, что он забил гол — большой молодец.

В любом клубе сложно, где есть большая конкуренция. На всех тренировках, играх тренер очень много внимания уделяет самоотдаче футболистов. Бывает, что перед игрой футболист показал себя и думает, что уже достиг успеха. А здесь, наоборот. Никита старается, как и Денис Черышев. Любая игра у моего сына была сродни последней. Мне приятно, что Никита старается показывать свой уровень и решает свои огромные задачи», — цитирует Черышева «Спорт-экспресс».

Российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену в игре 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией». 20-летний российский хавбек появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный счёт в матче. «Вильярреал» вышел в следующий раунд Кубка Испании, одержав на выезде разгромную победу со счетом 8:0.

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