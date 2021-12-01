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Клопп прокомментировал назначение Таффарела тренером вратарей «Ливерпуля»

Клопп прокомментировал назначение Таффарела тренером вратарей «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причинах приглашения в свой штаб Клаудио Таффарела, который будет работать с вратарями мерсисайдской команды.

«Мы хотим создать в команде свою вратарскую философию, ведь вратарская позиция является особенной в футболе. Мы хотим по-другому взглянуть на неё. Мы поговорили с Алисоном, так как двое лучших вратарей в мире – бразильцы, и нашли решение, усилив наш тренерский штаб Таффарелом. Думаем, что это приглашение позволит нам по-новому взглянуть на многие вещи», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Таффарел провёл 101 матч за национальную команду Бразилии, с которой в 1994 году стал чемпионом мира. Клаудио работает с бразильской сборной в качестве тренера вратарей.

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