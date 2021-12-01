Патрис Эвра: скоро у меня в комментариях будет больше фанатов Месси, чем на странице Лео

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал, что после публикации поста с критикой итогов голосования за обладателя «Золотого мяча» он получил большое количество сообщений от фанатов форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Скоро у меня в комментариях будет больше фанатов Месси, чем на странице Лео. Любовь слепа. Я вас всех люблю», — написал Эвра в своём «инстаграме».

Ранее Патрис, в частности, написал: «Месси провёл прекрасный сезон. Но Левандовски был лучшим в этом году и в прошлом. Чем мне нравится Месси, так это тем, что он «убивает» не только на поле, но и за его пределами. Месси взял «Золотой мяч» и сказал Левандовскому: «Роберт, ты должен был выиграть его в прошлом году». А что насчёт этого года, Лео?»

Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в голосовании занял второе место. Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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