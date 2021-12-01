Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ансу Фати может успеть восстановиться к матчу c «Баварией»

Ансу Фати может успеть восстановиться к матчу c «Баварией»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к восстановлению от травмы подколенного сухожилия, сообщает Marca. По информации источника, 19-летний испанец может успеть вернуться в общую группу к матчу 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 8 декабря.

Напомним, нападающий «Барселоны» Ансу Фати травмировал ногу в матче 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:3). Фати выступает за основную команду «Барселоны» с 2019 года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 5 матчах испанской Примеры и забил 3 гола.

«Барселона» в 12 матчах набрала 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 12 встречах набравший 27 очков.

Новость по теме
В «Барселоне» рассказали о травме Ансу Фати
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021