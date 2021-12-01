Ансу Фати может успеть восстановиться к матчу c «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к восстановлению от травмы подколенного сухожилия, сообщает Marca. По информации источника, 19-летний испанец может успеть вернуться в общую группу к матчу 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 8 декабря.



Напомним, нападающий «Барселоны» Ансу Фати травмировал ногу в матче 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:3). Фати выступает за основную команду «Барселоны» с 2019 года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 5 матчах испанской Примеры и забил 3 гола.



«Барселона» в 12 матчах набрала 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 12 встречах набравший 27 очков.

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