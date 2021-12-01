В Катаре открылся единственный в мире стадион с натяжной крышей к ЧМ-2022

В Катаре в городе Аль-Хор открылся стадион «Аль-Бейт», который примет матчи чемпионата мира по футболу – 2022, сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию турнира. Строение является уникальным, поскольку это единственная в мире арена с натяжной крышей.
Официальная церемония открытия предпоследней арены к предстоящему ЧМ-2022 состоялась перед первым групповым матчем в рамках Кубка арабских наций по футболу между командами Катара и ОАЭ. Во время церемонии выступила известная иракская певица Рахма Рияд, открытие стадиона и арабского чемпионата сопровождалось красочным пиротехническим шоу и видеорассказом о единстве арабских стран.
Напомним, 21 ноября в столице Катара Дохе запустили специальные часы. Они ведут обратный отсчёт до старта чемпионата мира 2022 года. Он начнётся 21 ноября 2022 года.
- 1 декабря 2021
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