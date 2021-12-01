Глава Белорусской федерации футбола вместе с женой высланы из Чехии

Глава Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов вместе с женой высланы из Чехии, где были задержаны за нарушение противоэпидемических мер, сообщает телеграм-канал Фонда спортивной солидарности.

Ранее сообщалось, что Базанов вместе с супругой приехал на выездной матч женской сборной Беларуси с чешской национальной командой. Полиция Чехии заподозрила, что Базанов с женой прибыли в страну, не имея разрешения на въезд.

Матч женских сборных Чехии и Беларуси в итоге был перенесён из-за коронавируса в белорусской команде. Женская сборная Беларуси набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧМ-2023. Национальная команда Чехии (4) находится на 2-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Нидерландов (7), Исландии (3) и Кипра (0).

Базанов занимает пост главы Белорусской федерации футбола с марта 2019 года.