Александр Соболев: слухи, что я «сливал» Виторию, — полный бред

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о работе главного тренера клуба Руя Витории.



«На следующий день после поражения от «Краснодара» Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача — работать. Не вижу в нём никаких изменений: он остался таким же, каким и был вначале. У него своё видение, и он его воплощает. Одно дело — получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Всё так же.



Он главный тренер — как мы можем ему не верить? У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьёшь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред», — цитирует Соболева «Российская газета».