Малиновский: в «Аталанте» не разговаривают о скудетто, пока играем за Лигу чемпионов
Поделиться
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мыслями о выступлении команды в этом сезоне.
«Каждый матч играем на победу, а в конце увидим, как оно будет. Про скудетто не разговаривают в клубе, потому что впереди нас очень сильные команды.
Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и «Аталанты». Этот чемпионат очень тяжелый, потому что все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места, поэтому на данный момент играем за Лигу чемпионов, а дальше посмотрим, как будет», – цитирует Малиновского Tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
«Аталанта» (31 очко) идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидирует «Наполи», у которого 35 очков.
Комментарии
- 1 декабря 2021
-
13:35
-
13:21
-
12:54
-
12:53
-
12:30
-
12:25
-
11:55
-
11:54
-
11:54
-
11:44
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:25
-
10:22
-
10:01
-
09:58
-
09:53
-
09:46
-
09:20
-
09:20
-
09:13
-
09:01
-
08:52
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
06:22
-
05:40
-
05:09
-
04:56
-
04:37
Партнерский контент