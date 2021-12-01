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Малиновский: в «Аталанте» не разговаривают о скудетто, пока играем за Лигу чемпионов

Малиновский: в «Аталанте» не разговаривают о скудетто, пока играем за Лигу чемпионов
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мыслями о выступлении команды в этом сезоне.

«Каждый матч играем на победу, а в конце увидим, как оно будет. Про скудетто не разговаривают в клубе, потому что впереди нас очень сильные команды.

Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и «Аталанты». Этот чемпионат очень тяжелый, потому что все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места, поэтому на данный момент играем за Лигу чемпионов, а дальше посмотрим, как будет», – цитирует Малиновского Tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

«Аталанта» (31 очко) идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидирует «Наполи», у которого 35 очков.

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