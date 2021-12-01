Сёмин оценил идею вручить Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил идею вручить нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год.



«Если Левандовскому вручат «Золотой мяч» за 2020 год, то это хорошо и справедливо. Каждый год Роберт добивается очень больших успехов: как индивидуальных, так и командных. Он заслуживает получить награду, но от нас, к сожалению, ничего не зависит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее появилась информация, что France Football может вручить Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год. Такую возможность допустил главный редактор журнала Паскаль Ферре.



Напомним, «Золотой мяч» по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».

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