Семак: у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил справедливость того, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил «Золотой мяч».



«Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень. Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист. Я бы очень порадовался за Левандовского, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси», — цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



Напомним, «Золотой мяч» по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».

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