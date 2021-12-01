Ферран Торрес согласовал с «Барселоной» контракт с зарплатой меньше, чем в «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес может перейти в «Барселону».

По информации журналиста Жерара Морено, 21-летний испанец согласовал с каталонским клубом контракт на пять лет, по которому будет зарабатывать меньше, чем в Англии. Игрок готов пойти на такие условия, так как очень хочет выступать за «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Сити» хочет получить за Торреса € 70 млн. «Барселона» на данный момент готова предложить только € 50 млн.



Форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года, куда перешёл из «Валенсии» за € 23 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Торреса составляет € 50 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги испанец сыграл в четырёх матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»:

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