Семак: самый важный матч — с «Ростовом». Все наши мысли сейчас — только об этой игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Самый важный матч — следующий, то есть с «Ростовом». Все наши мысли сейчас — только об этой игре. Мы думаем, анализируем и разговариваем с ребятами, чтобы лучше понять, кто в каком состоянии находится, чтобы та свежесть, которая нам нужна, то движение было на максимально возможном уровне. Поработаем, подумаем ещё пару дней и посмотрим, кто будет играть.



Думаю, что команда у «Ростова» осталась в этом же составе, что и была, рисунок остался прежним: команда играет высоко, агрессивно, с большим объёмом движения, единоборств, показывает хорошую интенсивность. Думаю, что те моменты, о которых мы говорили после игры с ЦСКА, очень актуальны, и нам нужно делать всё возможное, чтобы подготовиться — прежде всего физически — к этому матчу», — цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

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