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Тотти: «Реал» был готов на что угодно ради меня, а с «Барсой» мы никогда не общались

Тотти: «Реал» был готов на что угодно ради меня, а с «Барсой» мы никогда не общались
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Легендарный форвард «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что во время игровой карьеры мог оказаться в мадридском «Реала», а «Барселона» никогда не интересовалась им.

«Я никогда не обсуждал с «Барселоной» свой потенциальный трансфер. «Реал Мадрид», напротив, готов был на что угодно ради меня.

Жаль, потому что «Барселона» — отличная команда, за которой интересно следить, и было бы здорово сыграть там. Возможно, я когда-нибудь сыграю за «Барселону» в другой вселенной.

Для меня лучшим решением было остаться в «Роме». Это правда, что в какой-то момент моей карьеры я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Реалом». Но принял решение [остаться] сердцем», — приводит слова Тотти интернет-портал Sport.es.

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